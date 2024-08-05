Из Башкирии в зону СВО отправили гумконвой из Шаранского района

Из Шаранского района отправился очередной гуманитарный конвой в зону СВО. Местные жители и предприниматели собрали необходимый груз для бойцов, в том числе более трёх десятков сплетенных масксетей, костюмы «Леший», посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены, инструменты.
Все собрано с учетом пожеланий солдат. Конвой сопровождает глава администрации Марат Ахмадуллин. Делегация района посетит несколько точек в новых регионах страны, где несут службу земляки. Также на месте будут собраны новые заявки.