Из Башкирии в зону СВО отправили гумконвой из Шаранского района

Из Шаранского района отправился очередной гуманитарный конвой в зону СВО. Местные жители и предприниматели собрали необходимый груз для бойцов, в том числе более трёх десятков сплетенных масксетей, костюмы «Леший», посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены, инструменты.