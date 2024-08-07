В районе Башкирии разбушевавшаяся непогода сорвала крышу здания

Накануне в деревне Турмаево в Стерлибашевском районе из-за продолжительного проливного дождя на проезжей части автодороги скопилась ливневая вода. Дождевой паводок подтопил шесть придомовых территорий, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Уточняется, что жители подтопленных территорий от эвакуации отказались. Для устранения последствий непогоды экскаватором прорыли канал и канаву, а сами жильцы провели отводные каналы от надворных построек. В настоящее время вода с указанных территорий ушла, жилых домов и придомовых территорий в зоне затопления нет.