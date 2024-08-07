Создатель сельского музея получил в подарок подписку на любимую газету

Журналисты газеты «Башкортостан» побывали в музее в селе Кулушево в Учалинском районе республики. Этот музей открыл местный староста Хадис Сафиуллин. Гости осмотрели экспозицию и подарили хозяину музея подписку на свое издание. Как отметил сам Хадис Гибадуллович, «Башкортостан» - его любимая газета. Несколько публикаций из газеты – экспонаты его музея.

История музея началась в 12 лет назад, в 2013 году. Тогда Хадис Гибадуллович выделил под музей место в своем бывшем доме. Первые экспонаты – посохи религиозного деятеля Зайнуллы-ишана и односельчанина основателя музея муллы Мухаммада Хадисова. С каждым годом в музее становилось все больше экспонатов. На сегодняшний день их насчитывается уже более 3 тысяч. Основная их масса так или иначе связана с историей и этнографией Башкирии. Еще в музее есть экспонаты, которые посвящены воинам-интернационалистам, которые служили в Афганистане. Вскоре Хадис Гибадуллович планирует открыть в своем музее уголок, посвященный бойцам спецоперации.

А не так давно мужчина создал в своем музее экспозицию, которая посвящена Главе региона Радию Хабирову. Он назвал ее «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ» («Мы можем лучше»). Этот девиз прозвучал в послании руководителя республики в 2018 году.

Этот девиз подстегивает и в то же время окрыляет. Глубоко уважаю руководителя нашей республики и поддерживаю его позицию. За последние годы в республике произошло много положительных изменений, и Уфа стала более современной, интересной. Радий Фаритович всегда поддерживает людей труда — это тоже похвально. К сожалению, ни разу не доводилось с ним встретиться и пообщаться, но думаю, желание осуществимое. Хотелось бы, чтобы Радий Фаритович посетил наше село и музей в рамках рабочей поездки в Учалинский район. «Встретим достойно и пожмем руку. Хадис Сафиуллин, создатель музея

Как только Хадис Гибадуллович вышел на засуженный отдых, односельчане единогласно проголосовали за него на выборах сельского старосты. Совместными усилиями с администрацией сельского поселения ему удалось добиться того, чтобы в селе появились три колодца. Также не без его усилий было огорожено местное кладбище. А еще село Кулушево одержало победу и заняло первое место в конкурсе «Трезвое село».

На этом заслуги Хадиса Сафиуллина не заканчиваются. С началом спецоперации он заготовил 12 машин дров и раздал их участникам СВО и их семьям. Также он имеет медаль Госкомитета Башкирии по ЧС «За отвагу» за оказание помощи во время тушения лесных пожаров. Высшая медаль Исполкома Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡыңа» («Неси людям солнца свет») – награда за активную плодотворную работу по консолидации башкирского народа, сохранению и развитию национальной культуры.

Хадис Сафиуллин и его супруга Фаузия Мусаевна вырастили троих детей, сейчас воспитывают семерых внуков.