В Башкирии завершены поиски пенсионерки, пропавшей три дня назад

В Башкирии 5 августа экстренные службы получили сообщение о том, что неподалеку от села Азналкино в Белорецком районе республики потерялась 65-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Со слов ее супруга, они вместе шли по лесу и собирали грибы, но в какой-то момент женщина пропала из виду.

На помощь выехали спасатели госкомитета, полиция и кинологи. Также искать пропавшую пенсионерку помогали местные жители. Поиски продолжались трое суток. Наконец, вчера вечером пастух обнаружил женщину в лесном массиве. Она была в удовлетворительном состоянии.