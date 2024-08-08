В Уфе дятлу с поврежденным крылом помогли спасатели

Накануне вечером в экстренные службы столицы обратилась неравнодушная женщина. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, она заметила на дереве дятла. Птица вела себя странно: сидела на ветке и никуда не улетала.

Уфимка даже нашла знакомого орнитолога, который готов был помочь пернатому. Но сначала до него нужно было добраться: дятел сидел очень высоко.

Прибывшие на вызов сотрудники службы по лестнице добрались до птицы, аккуратно сняли ее с дерева и передали женщине. По предварительной информации, у дятла сильно повреждено крыло, уточнили в ведомстве.