В уфимском аэропорту уборщица украла дорогие кроссовки

Уфимка обратилась с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. С ее слов, в здании аэропорта башкирской столицы у нее украли бумажный пакет, в котором была коробка с кроссовками.

Фото №1 - В уфимском аэропорту уборщица украла дорогие кроссовки

По информации пресс-службы уфимского линейного управления МВД России на транспорте, пакет женщина оставила на скамейке в стерильной зоне авиаузла. Отсутствие пакета она обнаружила только после того, как прилетела в Санкт-Петербург.  

Пассажирка пояснила, что ущерб для нее значительный: стоимость кроссовок составляет 39 тысяч рублей. Полиции удалось установить личность злоумышленницы: уборщица производственных помещений аэропорта.

Женщина, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, совершила кражу привлекшего ее внимания пакета. При этом, согласно инструкции, с которой работница была ознакомлена, все найденные вещи, оставленные в аэропорту посетителями, она должна сдавать в службу розыска багажа. Несмотря на это, отработав рабочую смену, женщина увезла похищенное домой. 

пресс-служба уфимского линейного управления МВД России на транспорте

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте, Vk

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