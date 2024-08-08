В уфимском аэропорту уборщица украла дорогие кроссовки

Женщина, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, совершила кражу привлекшего ее внимания пакета. При этом, согласно инструкции, с которой работница была ознакомлена, все найденные вещи, оставленные в аэропорту посетителями, она должна сдавать в службу розыска багажа. Несмотря на это, отработав рабочую смену, женщина увезла похищенное домой.

пресс-служба уфимского линейного управления МВД России на транспорте