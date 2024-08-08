В уфимском аэропорту уборщица украла дорогие кроссовки

Уфимка обратилась с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. С ее слов, в здании аэропорта башкирской столицы у нее украли бумажный пакет, в котором была коробка с кроссовками.
По информации пресс-службы уфимского линейного управления МВД России на транспорте, пакет женщина оставила на скамейке в стерильной зоне авиаузла. Отсутствие пакета она обнаружила только после того, как прилетела в Санкт-Петербург.
Пассажирка пояснила, что ущерб для нее значительный: стоимость кроссовок составляет 39 тысяч рублей. Полиции удалось установить личность злоумышленницы: уборщица производственных помещений аэропорта.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте, Vk