В Уфе увековечили имя заслуженного врача России Юрия Анохина

В Уфе увековечили имя заслуженного врача России и Башкортостана Юрия Анохина. На стене дома номер 101 по улице Харьковской, где проживал Юрий Александрович, появилась мемориальная доска с его именем. В мероприятии приняли участие родные, друзья и коллеги почетного гражданина Уфы.

Юрий Анохин ушёл из жизни 4 августа 2021 года в возрасте 75 лет. По словам близких людей, он был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным, талантливым врачом и человеком. Всю жизнь был беззаветно предан своему делу — психиатрии, лечению людей, страдающих психическими расстройствами, активно занимался научной деятельностью. Всегда был готов прийти на помощь как своим коллегам, так и пациентам.