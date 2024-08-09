В Уфе в старице Белой водолазы ищут утонувшего мужчину

Вчера поздно вечером экстренные службы Уфы получили информацию о том, что в старице Белой на улице Союзной, 1 находится мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города. На место выехали спасатели, но на месте никого не нашли.