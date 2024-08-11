В Башкирии в лесу потерялись подростки

Дети заблудились в лесу в Иглинском районе. Об этом информирует поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан» на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщается, что 10 августа неподалеку от деревни Улу-Карамалы в лесном массиве потерялись 13-летний Даниил Романов и 14-летний Айбулат Шайхисламов.

Приметы Даниила: рост 160 см, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм и черно-красные кроссовки.

Приметы Айбулата: рост 150 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза карие. Был в черную футболку, зеленые камуфляжные штаны, темно-синие галоши, на голове – черная кепка.

Любую информацию о местонахождении детей просят сообщать по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112.