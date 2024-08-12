Уфимские спасатели помогли дедушке выбраться из леса

Накануне в лесном массиве потерялся грибник, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. По данным ведомства, за помощью спасателей обратился 73-летний пенсионер, который отправился за грибами и заблудился.

Фото №1 - Уфимские спасатели помогли дедушке выбраться из леса

Уточняется, что связь в том месте, где он потерял дорогу, была и старик смог дозвониться до экстренных служб. Мужчина объяснил, что находится где-то рядом с Максимовкой. Еще какое время он был на связи, но потом его телефон разрядился.

На поиски выезжали спасатели и волонтеры. Старика нашли в непролазных зарослях, помогли ему выбраться из леса, показали его медикам, а потом передали родственникам.  

Фото: УГЗ Уфы  

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