В Балтачевском районе Башкирии отремонтировали дороги

В Балтачевском районе после визита Радия Хабирова отремонтировали дорогу. Деревню Тузлубино глава республики посетил в сентябре прошлого года во время рабочей поездки, сразу обратил внимание на аварийное состояние проезда и дал поручение исправить ситуацию.

Уже в мае работы были завершены. Дорожное покрытие появилось на четырех улицах деревни общей протяженностью более 2,5 км. Открытие проезда встретили праздником все 300 тузлубинцев.

Новая дорога теперь есть и в деревне Асавка. Аварийный участок протяженностью более 6 километров доходил до границы с Аскинским районом. Ремонтные работы были завершены в июле. По новому дорожному покрытию сотрудники санатория «Танып» смогут добираться до работы, а дети смогут комфортно ездить в школу в деревне Тошкурово на автобусе.