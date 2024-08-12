В Уфе стартовала акция по сбору использованных батареек

В Уфе дан старт ежегодной акции по сбору отработанных элементов питания «Батарейки сдаём». Жители столицы могут принести в специально установленный контейнер любые батарейки, аккумуляторы от различной электроники, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мелкую бытовую технику.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экология». Точка сбора – в парке культуры и отдыха «Демский». Акция продлится до 18 августа. Прием ведется круглосуточно.

Участников, принёсших наибольшее количество материала для переработки, объявят не позднее 30 августа и отметят ценными призами, в числе которых аккумуляторы с зарядным устройством и декоративные кустарники.