Башкирия признана одним из лидеров по качеству дорог в России

В продолжение одной из тем оперативного совещания, которое провёл Радий Хабиров. Башкортостан признан одним из лидеров по качеству дорог в России. Соответствующие данные опубликовало авторитетное агентство РИА-рейтинг.

Республика занимает общее 17-е место в России. Впереди такие крупные регионы, как Москва, северные нефтяные регионы. Прямо перед Башкортостаном в рейтинге — Санкт-Петербург. А вот среди субъектов Приволжского Федерального округа наша республика — лидер. На 2 и 3 местах рейтинга среди субъектов ПФО — Татарстан и Пермский край. Общий процент дорог в Башкортостане, который отвечает нормативным требованиям, составляет почти 70%.

При этом эксперты отмечают, что наша республика является одной из самых сложных в плане дорожного хозяйства. Здесь большая протяжённость дорог, и многие проблемы копились годами и десятилетиями. Но в последние несколько лет Башкортостан совершил внушительный рывок — тема ремонта и строительства дорог стала одной из приоритетных для руководства региона.

За последние несколько лет была проведена огромная работа в дорожно-транспортном комплексе Республики Башкортостан. Усилия в основном направлялись для решения трёх основных задач. Это кардинальное улучшение транспорта, обслуживающего население, второе – это продолжение реализации крупных инфраструктурных и федеральных объектов. И, конечно же, обеспечение безопасности движения на дорогах республики. В каждом из этих направлений достигнуты достаточно серьёзные результаты. Рустам Баязитов, председатель Общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, доцент Уфимского университета науки и технологий

Сегодня в Башкортостане реализуется целый комплекс больших проектов в дорожном хозяйстве. После простоя в три десятилетия запущен «Восточный выезд» из Уфы, наконец решена проблема с транспортной доступностью в направлении Нагаево, строится участок федеральной трассы М-12, ведётся реконструкция большого количества мостов. Всего в этом году республика планирует отремонтировать дороги и мосты на более чем 100 объектах.

На это направят 7 млрд. рублей, больше половины из которых — федеральные деньги. При этом власти не скрывают того, что количество жалоб от населения всё ещё значительное и впереди — большая работа по их решению. В частности, по инициативе Радия Хабирова запущен проект «Фонящие дороги», который позволяет оперативно реагировать на запросы жителей по качеству дорог.