На реках Башкирии вновь поднялась вода

В Башкирии на четырех реках зафиксировали максимальные подъемы уровня воды. Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

На реке Инзер в деревне Устье-Бассы вода прибавил за сутки 63 см, текущий уровень – 190 см. На реке Инзер в селе Ассы вода понялась на 57 см, текущий уровень – 150 см.

На реке Белой в Ишимбае уровень воды вырос на 47 см, текущий уровень – 208 см, а в Салавате за сутки река прибавила 35 см, текущий уровень – 325 см.

Мониторинг водохранилищ региона продолжается, отметил в ведомстве.