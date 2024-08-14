Школьникам Башкирии запретили пользоваться телефонами на уроках

В Башкирии с начала нового учебного года введут запрет на использование мобильников во время уроков, рассказали в пресс-службе Курултая республики. Как отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, в регионе не пойдут по пути тех государств, в которых установлены жесткие запреты. Так, в Китае пользование телефонами запрещено в вузах, а в Англии их вообще нельзя приносить в школу.
Теперь ученику запрещается использовать мобильный телефон на занятиях. Исключение – случаи угрозы жизни и здоровью школьников и сотрудников организаций, которые осуществляют образовательную деятельность, иные экстренные случаи.