Школьникам Башкирии запретили пользоваться телефонами на уроках

В Башкирии с начала нового учебного года введут запрет на использование мобильников во время уроков, рассказали в пресс-службе Курултая республики. Как отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, в регионе не пойдут по пути тех государств, в которых установлены жесткие запреты. Так, в Китае пользование телефонами запрещено в вузах, а в Англии их вообще нельзя приносить в школу.    

Фото №1 - Школьникам Башкирии запретили пользоваться телефонами на уроках

Мы все же считаем, что оставаться на связи важно для безопасности детей. Родители хотят знать, дошел ли ребенок до школы, все ли с ним в порядке. И у детей должна быть возможность при необходимости позвонить. Кроме того, есть медицинские показания. Например, на смартфоне «завязана» система непрерывного мониторинга глюкозы, что важно для детей с сахарным диабетом первого типа. Для таких случаев сделано исключение. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Теперь ученику запрещается использовать мобильный телефон на занятиях. Исключение – случаи угрозы жизни и здоровью школьников и сотрудников организаций, которые осуществляют образовательную деятельность, иные экстренные случаи.  

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