В Башкирии руководитель маслобойни получил субсидии на технику

Предприниматель из Стерлитамакского района получил субсидии на технику. Альберт Хайруллин – руководитель маслобойни – купил фронтальный погрузчик, который позволил автоматизировать работу. Предприниматель получил финансовую поддержку благодаря программе защиты и поощрения инвестиций в Башкортостане, которая действует уже год. Суть в том, чтобы ускорить рассмотрение проектов, снизить бюрократическую волокиту и упростить реализацию.

Перед вводом в производство семена подсолнечника очищают от мусора, подсушивают, затем прессуют – сырье попадает на станки, после чего полученное масло выходит в отстойники. Затем жмых уже транспортируют на склад. Хозяйство Альберта Хайруллина ежесуточно перерабатывает 12 тонн сырья. За год выжимают 200 тонн масла.

У нас зимой основная работа только начинается, потому что подсолнечник убирают самым последним. В этом году уборка, наверное, даже сдвинется: если было с сентября, то где-то на октябрь перейдет, и до самого нового года основная работа идет. Стараемся работать круглый год, чтобы и ребята без работы не сидели, и процесс чтобы не останавливался. Альберт Хайруллин, предприниматель

Интерес к производству подсолнечного масла зародился у мужчины еще в 2001 – всё началось с помощи отцу и дяде. Однако свой цех открыл только два года назад. Для обеспечения непрерывной работы производства семена закупают в хозяйствах Стерлитамака и близлежащих районов. В прошлом году Альберт Хайруллин принял участие в «Предпринимательском часе», получил субсидию, благодаря которой удалось покрыть расходы на покупку техники.

Прошел конкурсный отбор, администрация помогла с погашением лизинга – 307 тысяч выделили с администрации. И другим предпринимателям тоже рекомендую участвовать. Администрация всегда идет навстречу, помогает. Альберт Хайруллин, предприниматель

Для сохранения стабильности малого и среднего бизнеса в Стерлитамакском районе регулярно проходят встречи с предпринимателями. С начала года в администрации состоялось 30 «Предпринимательских часов», а общая стоимость представленных проектов составила миллиард рублей.