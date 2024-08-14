В Уфе организовали пресс-тур по объектам, которые возводят к 450-летию

Юбилейные объекты Уфы сдадут вовремя. В столице Башкортостана для журналистов и блогеров организовали пресс-тур по сооружениям, которые возводят к 450-летию. Напомним, это спортивные объекты: центры гребного слалома и фехтования, а также дворец борьбы. На берегу реки Белой будет возвышаться колоннада, символизирующая дружбу Башкортостана и Абхазии.

Мастер-класс от олимпийского чемпиона. Тимур Сафин – единственный в Башкортостане обладатель полного комплекта наград летних игр. Он прошел путь от маленькой секции до олимпийского подиума. Но главная мечта и Тимура Сафина, и всех «мушкетеров» республики – о фехтовальном центре – сбудется этой осенью.

А это уже другой конец Уфы. Озеро Теплое, что в Инорсе. Скорость течения – 8 кубометров в секунду, гребной канал – как горная река. С помощью гидротехнических сооружений создается эффект водопада. Центр гребного слалома фактически готов, осталось только благоустроить территорию. Это второй искусственный канал в России, который позволит готовить будущих олимпийских чемпионов.

Еще один юбилейный объект – Дворец борьбы. Старт масштабному строительству глава республики Радий Хабиров дал в августе 2019 года. Здание площадью 28 тысяч квадратных метров. Здесь школа спортивной борьбы с пятью залами на 18 ковров, гостиница, конференц-зал, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн. Во Дворце борьбы будет и второй по вместимости зал в республике после «Уфы-Арены».

Дворец борьбы откроют 31 августа, в день 450-летия Уфы. Сейчас объект готов на 92 процента. А уже осенью спортивный центр примет международный форум «Россия – спортивная держава». И таких мероприятий будет огромное количество.

А этот 12-метровый монумент – точная копия сухумской колоннады. Объект расположили на набережной Белой, напротив другой знаковой скульптуры – Монумента Дружбы, возведенного в честь 400-летия добровольного присоединения Башкортостана к России. Новая колоннада – символ уже современной истории. Возвести копию абхазской достопримечательности Глава Башкортостана решил после визита в Сухум в сентябре прошлого года. И уже через месяц заложили камень в основание будущей колоннады.