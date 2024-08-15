В Башкирии вводят запрет на использование мобильных телефонов на уроках

Мы все же считаем, что оставаться на связи важно для безопасности детей. Родители хотят знать, дошел ли ребенок до школы, все ли с ним в порядке. И у детей должна быть возможность при необходимости позвонить. Кроме того, есть медицинские показания. Например, на смартфоне «завязана» система непрерывного мониторинга глюкозы, что важно для детей с сахарным диабетом первого типа. Для таких случаев сделано исключение.

Константин Толкачёв, Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан