В Башкирии вводят запрет на использование мобильных телефонов на уроках

С нового учебного года вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Согласно закону, обучающийся обязан «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев».
Законодатели не пошли по пути Китая или Англии, где телефоны не только нельзя использовать на уроках, но и даже приносить в школу. А оставили такую возможность, чтобы дети при необходимости могли связаться с родителями. Кроме того, есть медицинские показания, отмечают законотворцы.