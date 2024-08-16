Под Уфой жители поселка обнаружили в поленнице змею

Накануне в деревне Нижегородка Уфимского района змея, предположительно гадюка, заползла в хозпомещение для хранения дров и затаилась в поленнице. Хозяева частного дома вызвали спасателей.
Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, сотрудники службы благополучно изловили непрошенную гостью и вывезли в лесополосу.
В ведомстве уточняют, что это примерно 45-й случай с начала летнего сезона, когда жители республики обращаются за помощью специалистов по поводу змей.
Фото: госкомитет РБ по ЧС