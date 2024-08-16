В Башкирии дальнобойщик спровоцировал массовое ДТП, уснув за рулем

В Туймазинском районе госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства массовой аварии.
Как сообщили в пресс-службе республиканской ГАИ, предварительно установлено, что сегодня днем 39-летний житель Удмуртии, управляя грузовиком МАЗ, врезался в два легковых автомобиля, а затем въехал в еще пять припаркованных машин.
В результате ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили «Лада Веста», «Тойота Королла», ВАЗ-2115, «Форд Фиеста», «Шкода Рапид», «Хундай Байон» и «Лада Гранта». По словам виновника аварии, он уснул за рулем. Медосвидетельствование показало, что он трезв. Подробности ДТП уточняются.
Фото и видео: ГАИ РБ