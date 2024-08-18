Юная уфимка прошла психологический тест, потеряв все сбережения мамы

В Уфе 13-летняя девочка искала подработку в популярном мобильном приложении и увидела предложение о прохождении психологического теста якобы для дальнейшего выполнения научной работы.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, за эту услугу ей пообещали заплатить 200 рублей. Подросток быстро справилась с заданиями, ей сообщили, что она его успешно прошла. А обещанную оплату пообещали перевести безналичным переводом.
Но собственной банковской карты у девочки не было, и она продиктовала аферистам реквизиты карты своей мамы. После этого со счета были списаны все сбережения.