Юная уфимка прошла психологический тест, потеряв все сбережения мамы

В Уфе 13-летняя девочка искала подработку в популярном мобильном приложении и увидела предложение о прохождении психологического теста якобы для дальнейшего выполнения научной работы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, за эту услугу ей пообещали заплатить 200 рублей. Подросток быстро справилась с заданиями, ей сообщили, что она его успешно прошла. А обещанную оплату пообещали перевести безналичным переводом.