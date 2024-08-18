В Башкирии бабушке-мотоциклистке выписали штраф за езду без шлема

В социальных сетях появилось видео, на котором 69-летняя бабушка из деревни Геологоразведка Абзелиловского района резво гоняет на мотоцикле без шлема. Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, опасную езду заметили сотрудники ГАИ.
Они встретились с пенсионеркой, провели с ней профилактическую беседу и напомнили, что мотоцикл – один из самых опасных видов транспортных средств.
В отношении бабушки составили административный материал за управление мотоциклом без мотошлема. Она пообещала, что больше не будет нарушать закон.
Фото: скриншот видео ГАИ РБ