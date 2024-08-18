В Башкирии бабушке-мотоциклистке выписали штраф за езду без шлема

В социальных сетях появилось видео, на котором 69-летняя бабушка из деревни Геологоразведка Абзелиловского района резво гоняет на мотоцикле без шлема. Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, опасную езду заметили сотрудники ГАИ.   

Фото №1 - В Башкирии бабушке-мотоциклистке выписали штраф за езду без шлема

Они встретились с пенсионеркой, провели с ней профилактическую беседу и напомнили, что мотоцикл – один из самых опасных видов транспортных средств.  

Во время разговора пожилая женщина показала свой мотошлем и объяснила, что в тот день она проехала на двухколесном транспорте без него примерно 100 метров, не больше, и сделала это только ради видео, которое ее попросили снять прохожие. Она рассказала, что всегда старается следовать правилам дорожного движения и привела в подтверждение свой водительский стаж: около 50 лет, начиная с момента получения прав категории «А» в далеком 1974 году. По ее словам, за все эти годы она никогда не совершала подобных правонарушений.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Башкирии

В отношении бабушки составили административный материал за управление мотоциклом без мотошлема. Она пообещала, что больше не будет нарушать закон.

Фото: скриншот видео  ГАИ РБ 

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