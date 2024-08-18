В Башкирии бабушке-мотоциклистке выписали штраф за езду без шлема

Во время разговора пожилая женщина показала свой мотошлем и объяснила, что в тот день она проехала на двухколесном транспорте без него примерно 100 метров, не больше, и сделала это только ради видео, которое ее попросили снять прохожие. Она рассказала, что всегда старается следовать правилам дорожного движения и привела в подтверждение свой водительский стаж: около 50 лет, начиная с момента получения прав категории «А» в далеком 1974 году. По ее словам, за все эти годы она никогда не совершала подобных правонарушений.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Башкирии

