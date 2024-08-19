Район Башкирии отправил в зону спецоперации 18-й гумконвой

В зону проведения специальной военной операции доставлен очередной гуманитарный груз для бойцов из Башкирии. Просьбу наших военнослужащих выполнили жители Аургазинского района республики. Гуманитарную миссию возглавил глава администрации муниципалитета Арслан Шагаретдинов. Вчера делегация вернулась домой.    

Фото №1 - Район Башкирии отправил в зону спецоперации 18-й гумконвой

Добрались до условленных мест рядом с боевыми позициями и передали все из рук в руки. Возвращаемся с теплыми приветами от наших бойцов. Они благодарны землякам за оказанную поддержку. Боевой дух на высоте. Со своей стороны хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает наших ребят. Благодаря вам мы доставили уже 18 гуманитарный груз до земляков, защищающих нашу Родину. 

Арслан Шагаретдинов, глава администрации Аургазинского района
Фото №2 - Район Башкирии отправил в зону спецоперации 18-й гумконвой

Напомним, на минувшей неделе из башкирской столицы для наших воинов в зону проведения спецоперации, а также для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, отправился 130-й гуманитарный конвой. В его отправке принимал участие Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: telegram-канал главы администрации Аургазинского района Арслана Шагаретдинова

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