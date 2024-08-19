Район Башкирии отправил в зону спецоперации 18-й гумконвой

В зону проведения специальной военной операции доставлен очередной гуманитарный груз для бойцов из Башкирии. Просьбу наших военнослужащих выполнили жители Аургазинского района республики. Гуманитарную миссию возглавил глава администрации муниципалитета Арслан Шагаретдинов. Вчера делегация вернулась домой.
Напомним, на минувшей неделе из башкирской столицы для наших воинов в зону проведения спецоперации, а также для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, отправился 130-й гуманитарный конвой. В его отправке принимал участие Глава Башкирии Радий Хабиров.
Фото: telegram-канал главы администрации Аургазинского района Арслана Шагаретдинова