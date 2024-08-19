Район Башкирии отправил в зону спецоперации 18-й гумконвой

Добрались до условленных мест рядом с боевыми позициями и передали все из рук в руки. Возвращаемся с теплыми приветами от наших бойцов. Они благодарны землякам за оказанную поддержку. Боевой дух на высоте. Со своей стороны хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает наших ребят. Благодаря вам мы доставили уже 18 гуманитарный груз до земляков, защищающих нашу Родину.

Арслан Шагаретдинов, глава администрации Аургазинского района