В Уфе готовят к открытию реабилитационный центр для особенных детей

В октябре текущего года в Уфе откроется реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что построить такой центр в столице региона он обещал несколько лет назад во время встречи с мамами особенных детей.
Реабилитационный центр рассчитан на 80 койко-мест для стационарного обслуживания и 250 посещений в день в полустационарной форме. В учреждении будут доступны диагностика и медико-социальная реабилитация детей.
Кроме того, на территории центра будет функционировать образовательный центр на 192 ребенка: с детьми будут работать по адаптированным программам начальной, средней школы, основным и дополнительным.
Фото и видео: Радий Хабиров, ТГ