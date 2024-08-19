В Уфе готовят к открытию реабилитационный центр для особенных детей

В октябре текущего года в Уфе откроется реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что построить такой центр в столице региона он обещал несколько лет назад во время встречи с мамами особенных детей.