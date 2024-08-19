В Уфе готовят к открытию реабилитационный центр для особенных детей

В октябре текущего года в Уфе откроется реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что построить такой центр в столице региона он обещал несколько лет назад во время встречи с мамами особенных детей.  

Открываем его в Год заботы о людях с ОВЗ – в октябре. Центр строим на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Салют». Место – уникальное, в лесном массиве в черте города, недалеко от крупнейших медучреждений Башкортостана. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Реабилитационный центр рассчитан на 80 койко-мест для стационарного обслуживания и 250 посещений в день в полустационарной форме. В учреждении будут доступны диагностика и медико-социальная реабилитация детей.

Кроме того, на территории центра будет функционировать образовательный центр на 192 ребенка: с детьми будут работать по адаптированным программам начальной, средней школы, основным и дополнительным.

Центр – важнейшая часть работы с особенными детьми и их родителями. Грамотные педагоги, логопеды, психологи будут помогать ребятам учиться, находить себя в обычной жизни. Планируем консультации для мам и пап. Мы очень старались, чтобы детям, их родителям и наставникам было комфортно и уютно. Уверен, им здесь понравится. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото и видео: Радий Хабиров, ТГ

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