Всех пострадавших при пожаре на стерлитамакском заводе перевезли в Уфу

Троих мужчин, получивших термические ожоги во время пожара на трубопроводе нефтеперерабатывающего завода в Стерлитамаке, перевезли в Уфу в республиканский ожоговый центр. Одного их них, который находится в крайне тяжелом состоянии, эвакуировали санавиацией, двоих – силами городской больницы Стерлитамака.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о происшествии на предприятии. Во время осмотра трубопровода произошла разгерметизация и утечка газовоздушной смеси, из-за чего возник пожар. Огонь полностью потушили только к вечеру. В результате ЧП пострадали трое мужчин 36, 44 и 50 лет. По факту пожара Следком Башкирии возбудил уголовное дело.