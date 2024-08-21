Под Уфой проведут антитеррористические учения

В четверг и пятницу в Чишминском районе УФСБ по Башкирии проведет учения. Тренировка будет проходить неподалеку от населенных пунктов Алкино-2 и Арсланово, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений будут отрабатываться действия по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы. Для этого будут использоваться средства авиации, тяжелая бронетехника, БПЛА и другие средства.

Во время проведения тренировки может быть слышна стрельба холостыми боеприпасами. Жителей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.