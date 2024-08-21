Синоптики рассказали, какой будет осень в Башкирии

Осенью в Уфе снова будут обильные осадки. Таков прогноз метеорологов «Яндекс.Погоды» на приближающийся сентябрь. А в целом в стране будет теплее, чем обычно. Наиболее сильные дожди ожидаются осенью в Сочи, Владивостоке, Перми, Санкт-Петербурге и Уфе.