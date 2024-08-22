В Уфе завершили монтаж подсветки старинной водонапорной башни

Уфа продолжает преображаться. Накануне у бывшей водонапорной башни у Телецентра появилась подсветка. Прилегающая территория тоже обрела наружное освещение, сообщает мэр столицы Ратмир Мавлиев с своих социальных сетях.

Сейчас здесь завершается благоустройство тротуара. После этого установят ограждения и завезут чернозем для озеленения территории.

Напомним, историческая водонапорная башня расположена на улице Алтайской, 4. В конце 80-х годов прошлого столетия этот объект вывели из эксплуатации.