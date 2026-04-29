В Уфе завершились соревнования «Чудо-шашки»

В Уфе завершились традиционные соревнования «Чудо-шашки» – это командное первенство республики среди школьников до 14 лет. В финальный этап фестиваля среди дошкольных образовательных учреждений вошли 30 коллективов, они боролись за «Кубок будущих чемпионов». Столько же команд представили на турнире башкирские школы, гимназии и лицеи.
Мероприятие проходило два дня и состоялось при поддержке гранта главы республики. Итоги подводили среди городских и сельских команд. Первое место завоевали представители стерлитамакской гимназии №1 и коллектив из Туркменево. Победители и призёры получат право отправиться в Сочи на всероссийский этап соревнований «Чудо-шашки» в мае.