В Башкирии ожидается массовое нашествие мышей и комаров

Эксперты Роспотребнадзора по Башкирии провели зоо-энтомологический мониторинг. Они исследовали насекомых и грызунов, которые могут стать источниками и переносчиками заболеваний. В их числе – геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит, боррелиоз и туляремия.

За весну было отловлено и обследовано на зараженность возбудителями инфекций 207 мышей, 1081 клещ и 155 особей комаров.

Как сообщили в ведомстве, весной текущего года в Башкирии зафиксировали резкое снижение численности грызунов. Однако к осени специалисты ожидают рост их популяции с рисками проникновения в жилище человека.

В связи с затяжными дождями пока снижена численность насекомых. При этом велики риски увеличения выплода комаров уже в этом сентябре из-за затопления территорий, жилых домов и подвалов.