В Башкирии построят два новых моста через реки Талашты и Шерду

В Баймакском районе разработают проект строительства двух капитальных мостов через реки Талашты и Шерду. Такое поручение дал во время своей рабочей поездки Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Нынешним летом из-за дождей в районе затопило некоторые населенные пункты, были размыты дороги и мосты. Здесь выпало 400% от месячной нормы осадков. Как следствие, разрушился мост через реку Талашты, и есть вероятность размыва плотины на реке Шерда. Оба водоема находятся в деревне Темясово. Это большое село, в котором проживает более трех тысяч шестисот человек.