В Башкирии в День флага России вручили паспорта школьникам

Сегодня школьники республики, достигшие 14 лет, получили паспорта. Главный документ гражданина страны ребята получили в День государственного флага России. Школьникам-активистам «Движения первых» Уфы и Уфимского района паспорта вручил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.

Дополнительно подарили издание Конституции, обложку и значок проекта «Мы граждане России». Министр каждому из ребят дал индивидуальное напутствие.

В торжественной обстановке паспорта вручили сегодня и юным иглинцам. Документ они получили из рук главы муниципалитета Гюзель Насыровой и начальника полиции районного МВД Дениса Тибейкина.