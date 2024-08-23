В Башкирии лобовое столкновение автомобилей унесло жизнь водителя

В Дюртюлинском районе Башкирии произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба регионального госкомитета по ЧС.
Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил касательное столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался по встречной полосе. После этого он врезался во встречную «Ладу Гранту».
В результате ДТП 54-летняя водитель «Гранты» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водителя «Приоры» доставили в больницу. Сейчас там работают спасатели, сотрудники ГАИ и представители других экстренных служб.
Фото: госкомитет РБ по ЧС