В Башкирии сборы по зерновым и зернобобовым культурам выполнены на 15%

В Башкортостане зерновые и зернобобовые культуры уже скошены на площади более 250 тыс. га — это 15% от плана. Валовой сбор составил более 670 тыс. тонн зерна, а средняя урожайность — 28 ц/га. По прогнозу, на большей части территории Башкортостана будет сухо и солнечно. Это позволит аграриям ускорить темпы уборки.

Жатву в хозяйстве начали вовремя. Успели собрать часть зерна до затяжных дождей. Затем уборка приостановилась — почва так размокла, что техника не могла выйти в поле. Но несмотря на это, в промежутки между осадками аграрии все-таки успевали что-то собирать.

Погода наконец-то улучшилась, и аграрии бросили все силы на уборку. Собрали уже 36% зерновых. По словам комбайнеров, работать в поле нелегко. Почва еще не до конца высохла, порой техника застревает и ломается, а посевы прибило к земле. Да и зерно начало прорастать прямо в колосе. Чтобы минимизировать потери, на все комбайны поставили стеблеподъемники.

Аграрии Чекмагушевского района работают и днем, и ночью. Чтобы зерно не пострадало еще больше, при сушке влажность снижают до 13%. То, что успело прорости, отправляют на фураж. В целом, в Чекмагушевском районе намолочено почти 500 тыс. центнеров зерна — это только 30% от всего урожая.

В республике зерновые и зернобобовые культуры уже скошены на площади более 250 тыс. гектаров — это 15% от плана. Собрали почти 700 тысяч тонн зерна, со средней урожайностью — 28 центнеров с гектара. Параллельно уборочной кампании хозяйства некоторых районов приступили к посеву озимых культур.