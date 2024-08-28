В Башкирии в этом году 129 медработников получат 145 млн рублей

В этом году 129 медработников республики получат поддержку в размере 145 млн рублей. В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» средства выплатят 33 врачам и 46 фельдшерам. Параллельно проводится модернизация первичного звена здравоохранения.

Из медсестер – в фельдшеры. В сфере здравоохранения Гузель Фазылова больше 10 лет. Пройдя переподготовку, вместе с семьей переехала из Миякинского района в Стерлитамак. После декрета молодая мама вышла на работу в село Новая Отрадовка и получила подъемные.

Я прошла по программе «Земский фельдшер», получила выплату буквально недавно 500 тыс. Я благодарна государству, что есть такие программные проекты таким специалистам молодым, как я. Это профессиональный рост, поддержка государства. Дай бог, отработать эти деньги и в дальнейшем работать с населением. Потому что они нуждаются в нас. Гузель Фазылова, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Новая Отрадовка

Отрадовский модульный пункт появился в республике одним из первых в 2018 году. Здесь есть все для оказания первичной медпомощи: процедурный и акушерский кабинеты, приемная фельдшера и «детская», где осматривают и взвешивают малышей. Фельдшером по зову сердца стала и Татьяна Клюгина.

Из медиков в семье никого не было, поэтому и решила попробовать в медицину поступить. Изначально приезжала сюда, в деревню, к дедушке с бабушкой в детстве на каникулы, проводила лето здесь. Узнала, что ФАП пустует. После того, как отучилась, пришла работать именно сюда. Татьяна Клюгина, заведующий-фельдшер фельдшерско-акушерским пунктом с. Помряскино

Молодой фельдшер, работающий за пределами города, получает от республики подъемные в размере от 500 тысяч рублей. Затем в течение пяти лет отрабатывает полученные средства, оказывая помощь жителям сел и деревень. Молодым специалистам есть где работать: до конца года в Башкортостане появится 131 новый ФАП.

За весь период существования нацпроекта восемь ФАПов полностью обновились. Всего по району у нас девять фельдшеров приняли участие в программе «Земский фельдшер», и в этом году у нас также трудоустроены пять фельдшеров, которые тоже примут участие в данной программе. Камиль Хабибуллин, заместитель главного врача ГКБ №1 г. Стерлитамака

Особое внимание республика уделяет первичному звену здравоохранения, не обделяют и городские лечебные учреждения. Так, в стерлитамакской поликлинике №1 завершают капремонт: обновили окна, потолки, стены и полы, заменили электропроводку.

Были маленькие темные кабинетики с обшарпанными стенами. После капитального ремонта, согласно СанПиНу и нормам, выложен кафель, сделали высокие потолки, яркий свет. Работа – это наша вторя семья, это наш второй дом. И когда ты приходишь на работу, получаешь визуальное удовлетворение от того, что ты находишься в красивом помещении, работать становится легче и лучше. Инна Красюк, старшая медсестра поликлиники №1 г. Стерлитамака