В Башкирии в этом году 129 медработников получат 145 млн рублей

В этом году 129 медработников республики получат поддержку в размере 145 млн рублей. В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» средства выплатят 33 врачам и 46 фельдшерам. Параллельно проводится модернизация первичного звена здравоохранения.
Из медсестер – в фельдшеры. В сфере здравоохранения Гузель Фазылова больше 10 лет. Пройдя переподготовку, вместе с семьей переехала из Миякинского района в Стерлитамак. После декрета молодая мама вышла на работу в село Новая Отрадовка и получила подъемные.
Отрадовский модульный пункт появился в республике одним из первых в 2018 году. Здесь есть все для оказания первичной медпомощи: процедурный и акушерский кабинеты, приемная фельдшера и «детская», где осматривают и взвешивают малышей. Фельдшером по зову сердца стала и Татьяна Клюгина.
Молодой фельдшер, работающий за пределами города, получает от республики подъемные в размере от 500 тысяч рублей. Затем в течение пяти лет отрабатывает полученные средства, оказывая помощь жителям сел и деревень. Молодым специалистам есть где работать: до конца года в Башкортостане появится 131 новый ФАП.
Особое внимание республика уделяет первичному звену здравоохранения, не обделяют и городские лечебные учреждения. Так, в стерлитамакской поликлинике №1 завершают капремонт: обновили окна, потолки, стены и полы, заменили электропроводку.
Также преобразилась и входная группа: для маломобильных пациентов установили пандусы. В рамках региональной программы модернизации учреждений здравоохранения отремонтируют также 118 уфимских поликлиник. На эти цели выделили почти 3,5 млрд рублей.