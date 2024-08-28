В Уфе три дня будет закрыт Шакшинский мост

В Уфе вновь закроют движение на мосту в Шашке. Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии.

Ограничение для транспорта будет введено 28 августа с 23:00 до 24:00, 29 августа с 02:00 до 03:00 и 30 августа с 02:00 до 03:00. Четырехполосное движение в обоих направлениях будет закрыто для монтажа балок пролетного строения.