В Уфе три дня будет закрыт Шакшинский мост

В Уфе вновь закроют движение на мосту в Шашке. Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии.
Ограничение для транспорта будет введено 28 августа с 23:00 до 24:00, 29 августа с 02:00 до 03:00 и 30 августа с 02:00 до 03:00. Четырехполосное движение в обоих направлениях будет закрыто для монтажа балок пролетного строения.
При этом машинам полиции, МЧС, пожарных, скорой помощи и других экстренных служб будет доступна одна полоса проезжей части моста. Жителей призвали планировать поездки заранее.