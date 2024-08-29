В Уфе приготовили чак-чак для участников СВО

В Уфе в студии «Бишбармак» приготовили чак-чак для участников СВО. Пригласили всех желающих, кто хочет поддержать бойцов и самостоятельно сделать деликатес. Акцию организовала Венера Биккузина. Мероприятие посвятила памяти супруга Ильдара. Такая задумка возникла еще при жизни мужа.
Предпринимателя и общественного деятеля считали в республике послом гостеприимства. Его мастерская национальной кухни «Бишбармак» стала популярной в башкирской столице.
Кто хотел поддержать акцию, заранее подавали заявку на участие. Также добровольцы принесли необходимые ингредиенты. Во время приготовления чак-чака волонтеры поделились на небольшие команды. Первые замешивали тесто, вторые резали его на маленькие части, а третьи обжаривали в масле.