В Уфе пройдёт трёхдневный фестиваль «Айда фест»

Олег Газманов, Полина Гагарина, фестивали и вновь «Сердце Евразии». Сегодня в столице Башкортостана начинаются юбилейные мероприятия в честь 450-летия Уфы. В «Арт-квадрате» в 19:00 откроется трехдневный фестиваль уличных театров «Айда фест», можно будет увидеть более 40 представлений во всех семи районах города.
Вечером у Русского драмтеатра выступят духовые оркестры в рамках всероссийского фестиваля «Уфа звучит!». А в амфитеатре конгресс-холла «Торатау» стартует фестиваль «Сердце Евразии». Выступят местные артисты, группы Pizza и «Харизма», а также Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьёв. Завтра — Элвин Грей, этно-проект Zainetdin, певица Алсу, HammAli & Navai. Завершится фестиваль выступлением народного артиста Башкортостана Николая Баскова.
Напоминаем, что в связи с проведением юбилейных мероприятий будет ограничено движение. Так, нельзя проехать вдоль проспекта Октября от Северного до Южного проезда; закрыты будут парковка Конгресс-холла «Торатау»; улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова, Набережная, частично улицы Первомайская, Машиностроителей, Орджоникидзе, а также ул. Заки Валиди и Генерал-губернатора Перовского. Изменятся и схемы движения маршрутов общественного транспорта.