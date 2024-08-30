В Уфе пройдёт трёхдневный фестиваль «Айда фест»

Напоминаем, что в связи с проведением юбилейных мероприятий будет ограничено движение. Так, нельзя проехать вдоль проспекта Октября от Северного до Южного проезда; закрыты будут парковка Конгресс-холла «Торатау»; улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова, Набережная, частично улицы Первомайская, Машиностроителей, Орджоникидзе, а также ул. Заки Валиди и Генерал-губернатора Перовского. Изменятся и схемы движения маршрутов общественного транспорта.