Новые соцобъекты, ОЭЗ и развитие туризма: как изменился Ишимбайский район за пять лет

Модернизация медицинских учреждений и школ, реконструкция парков, создание особой экономической зоны и повышение туристической привлекательности – это лишь часть направлений, в рамках которых Ишимбайский район успешно развивается в последние годы. Подробнее о преображении муниципалитета – в нашем специальном репортаже.

К тому, что на саму операцию, как и на мир, пациенты начинают смотреть новыми глазами, врачи уже давно привыкли. То, что для одних не иначе как чудо, для медиков – обычная работа. За год в ишимбайском отделении микрохирургии глаза оперируют около 3 тысяч человек. Качество лечения не хуже чем в столичных клиниках. Тем более что операции проводят ведущие хирурги из Уфы.

А ведь до 2020 года выездные специалисты из Уфы были порой вынуждены привозить с собой оборудование. Отделение, как говорят сами врачи, находилось не в лучшем состоянии. Модернизацию и оснащение провели по поручению Радия Хабирова. Теперь центр стал межмуниципальным. Записываются даже пациенты из Уфы.

Вот на операцию везут одну из самых возрастных пациенток. Пенсионерке – 97. Один глаз почти полностью не видит. Вмешательство хирурга занимает всего 10 минут. Еще пару часов – на восстановление в палате. И женщина снова может смотреть на мир.

Вторую жизнь за последние пять лет получил и ишимбайский роддом. Глядя на палаты и операционные, уже как-то и не скажешь, что здание 1951 года постройки. А вот так здание выглядело в 2018 году. На тот момент в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Это один из первых объектов, который привели в порядок в Ишимбайском районе по поручению Радия Хабирова. Анастасия Костина в этом роддоме уже в четвертый раз. Ей есть с чем сравнивать.

В городе планировали построить и новый перинатальный центр. Однако необходимости в нем, увы, нет. Действующее отделение в год принимает не более 400 родов. Объемы не такие большие, коллектив справляется. Строить новое здание просто нет смысла.

Стараются не обделять и села. За пять лет построили или модернизировали с десяток амбулаторий. Отремонтировали 12 школ. Одна из таких – в селе Кинзябулатово. Здание преобразили до неузнаваемости. Появились современные классы в рамках проекта «Точка роста», а также кабинет стоматологии.

Совсем иначе выглядит и школа села Сайраново. В ней когда-то преподавал, а затем и был директором отец Радия Хабирова. Малая родина главы республики за последние пять лет стала совсем другой, говорят местные жители.

В сельской местности живет только четверть населения Ишимбайского района. Основная масса – в городе. Как подчеркивал глава республики, Ишимбай всегда будет одним из самых красивых городов в республике. И власти делают все для этого, тем более учитывая богатую историю края.

Начало индустриальной добычи нефти в России было положено в городе Баку еще в 19 веке. Именно там было открыто крупнейшее на тот момент месторождение черного золота, вокруг которого и происходило развитие отрасли. Век спустя нефтянка начала переживать возрождение. На этот раз крупные залежи обнаружили уже в башкирском Ишимбае, которые даже начали называть вторым Баку.

Напоминание о первой добытой нефти в Башкортостане – площадь Первооткрывателей. Это, можно сказать, лицо города, которое после реконструкции стало намного краше, пробуждая у жителей свои воспоминания.

Это то место, где мы играли, когда были совсем юными, где назначали встречи, где всегда проводили главные городские мероприятия. И я с огромным уважением и любовью хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов за труд, за то, что они создали те богатства, которыми мы располагаем, и передали трудовую эстафету нашему поколению. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот в парке Матросова Радий Хабиров вспомнил, как приходил сюда на дискотеки. Правда, в последние годы территория была в серьёзном запустении, и люди попросту боялись заходить на площадку. Благодаря федеральной программе парк получил второе дыхание.

Самое сердце преобразований – территория особой экономической зоны, которая стала настоящим катализатором для развития. Ее создали четыре года назад. «Алга» принесла с собой новые инвестиции и рабочие места. Причем не только для Ишимбайского района.

В числе первых резидентов – фабрика «Аркада». Одно из крупнейших швейных предприятий занимается производством рабочей одежды. Сшитую здесь униформу можно увидеть, например, на сотрудниках железной дороги и московского метрополитена. Персонал нанимают со всей республики. Приезжим предоставляют общежития, людей без опыта обучают.

Другой резидент – фабрика ZASPORT. Компания ни много ни мало официальный экипировщик олимпийской команды России. В «Алге» предприятие шьет спортивную одежду для массового сегмента.

Ишимбайский район – не сельскохозяйственный центр, тем не менее власти активно развивают и это направление. Вот, например, коневодческое крестьянско-фермерское хозяйство. Расима Хафизова открыла его четыре года назад на грант агростартапа. Начинали с 50 лошадей. На сегодня поголовье увеличили втрое.

С республиканского агростартапа в большое бизнес-плавание четыре года назад отправился и Фанис Зубаиров. Мужчина организовал возле села Верхотор целую рыбную ферму и теперь успешно разводит карпа, толстолобика, белого амура и линя. Общий объём инвестиций в проект составил 25 млн рублей. Масштабы работы год назад оценил и глава региона.

Что интересно, ферму нередко посещают и туристы, например, участники программы «Башкирское долголетие». В эти края они забредают не случайно, а целенаправленно. Одна из точек притяжения – медеплавильный завод в Верхоторе.

Самый настоящий театр времен. Такое название и получил проект благоустройства территории. Здание самого завода оставят как есть. А вот площадку вокруг преобразят. Работы начали в этом году, а завершат на следующий, в 2025-м.

Верхотор планируют включить в состав геопарка «Торатау», который за пять лет с момента создания стал настоящим местом паломничества туристов, а также ученых. Его главной жемчужиной стали шиханы. Возле Торатау только за последний год вырос целый этнокомплекс. Ну а построенная лестница на вершину сделала восхождение более доступным.

Чем больше туристов, тем больше новых турбаз, ремесленных лавок и не только. А это значит, рабочие места для местного населения, благоустроенные дороги, развитие окрестных сел.