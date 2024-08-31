В Уфе стартовало празднование 450-летия города в «Уфа-Арене»

На площадке «Уфа-Арена» готовятся грандиозные и масштабные шоу. Площадок празднования очень много. Проходят интересные события, и одно из таких событий будет на «Уфа-Арене», тут пройдёт официальная часть празднования юбилея, а также пройдёт театрализованное представление «Река времени», которое расскажет об Уфе. Пройдёт также выставка ремесленников и муниципалитетов. Прямую трансляцию официального празднования юбилея столицы республики смотрите на канале БСТ в 16:30.