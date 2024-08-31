В Уфе в одной из семей родился 13-й ребёнок

В одной из уфимских семей на свет появился 13-й ребенок. Мальчиков, по сравнению с девочками, теперь в семье Фаттаховых стало больше на одного. Малыш родился здоровым, весом почти четыре с половиной килограмма, настоящий богатырь.
Так сотрудники Городского клинического перинатального центра величают новорожденного. Накануне родильницу с малышом выписали из роддома. Счастливую маму встречали ее большая семья и официальные лица.
Перинатальный центр для многодетных супругов — место уже хорошо знакомое. Именно там и родились практически все их дети. О четырнадцатом ребенке семья пока не задумывается. Однако Лилия и Азамат Фаттаховы не исключают, что в ближайшие несколько лет снова вернутся сюда.