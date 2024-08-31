В Уфе в одной из семей родился 13-й ребёнок

В эти замечательные дни наша столица празднует юбилей, и именно в эти дни появился на свет еще один маленький уфимец. И я думаю, что мысленно каждый житель города Уфы его поздравляет. Семья состоит у нас на учете в качестве многодетной на улучшение жилищных условий. Придет время, и, думаю, они справят новоселье, получат ожидаемое жилье.

Айдар Файзерахманов, начальник отдела опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими учреждениями администрации Октябрьского района г. Уфы