В Башкирии спасатели достали из глубокой пещеры туриста из Татарии

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пятеро друзей приехали в Иглинский район, чтобы побывать в Охлебининской пещере. Во время спуска один из туристов, 30-летний мужчина из Татарстана, неудачно наступил на большой камень и сильно повредил ногу. Предположительно, у него был перелом лодыжки.