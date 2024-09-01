В Башкирии спасатели достали из глубокой пещеры туриста из Татарии

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пятеро друзей приехали в Иглинский район, чтобы побывать в Охлебининской пещере. Во время спуска один из туристов, 30-летний мужчина из Татарстана, неудачно наступил на большой камень и сильно повредил ногу. Предположительно, у него был перелом лодыжки.
Его товарищи незамедлительно вызвали спасателей, так как самостоятельно пострадавший подняться не мог.
Прибывшие на место специалисты Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС оказали мужчине первую помощь, спустившись на глубину 30 метров. Затем на жестких носилках и с помощью веревок эвакуировали его наверх до машины скорой помощи.
Фото и видео: МЧС по РБ