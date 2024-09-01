В Башкирии в ночном ДТП погибли два человека

Предварительно установлено, что на трассе Благовещенск-Павловка местный житель на ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП до приезда медиков скончались двое пассажиров: 27-летняя женщина и 57-летний мужчина. Водитель легковой и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в стационар.