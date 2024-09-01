Синоптики Башкирии рассказали о погоде на День знаний

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на День знаний и еще на несколько дней первого осеннего месяца. По их данным, ночи в регионе уже будут прохладными, а днем пока сохранится теплая погода.
Итак, сегодня днем существенных осадков не ожидается, но ветер будет северным. Температура воздуха днем +17, +22 градуса.
Завтра в республике день пройдет тоже без существенных осадков со слабым ветром. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, а в некоторых районах Башкирии все же прогнозируются слабые заморозки до -2. Днем пока так же тепло: от +17 до +22.
Во вторник, 3 сентября, ночь – без осадков, а днем уже возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха в ночное время +7, +12, а днем от +18 до +23 градусов.