Синоптики Башкирии рассказали о погоде на День знаний

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на День знаний и еще на несколько дней первого осеннего месяца. По их данным, ночи в регионе уже будут прохладными, а днем пока сохранится теплая погода.

Итак, сегодня днем существенных осадков не ожидается, но ветер будет северным. Температура воздуха днем +17, +22 градуса.

Завтра в республике день пройдет тоже без существенных осадков со слабым ветром. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, а в некоторых районах Башкирии все же прогнозируются слабые заморозки до -2. Днем пока так же тепло: от +17 до +22.