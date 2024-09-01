Торжества по случаю юбилея Уфы посетили более 300 тысяч человек
Мэр
башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях поблагодарил всех
причастных за спокойное и безопасное проведение мероприятий по случаю 450-летия
Уфы.
По
информации администрации города, на празднике побывали более 300 тысяч человек.
Вот и отгремел юбилей. Спасибо всем, кто был задействован в организации, силовым структурам за обеспечение безопасности. Спасибо всем уфимцам и гостям за яркие эмоции. Все прошло на высоком уровне. Отдельная благодарность за чистоту в городе после мероприятий — горожанам за культуру и коммунальным службам за оперативную работу.