Торжества по случаю юбилея Уфы посетили более 300 тысяч человек

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях поблагодарил всех причастных за спокойное и безопасное проведение мероприятий по случаю 450-летия Уфы.

По информации администрации города, на празднике побывали более 300 тысяч человек.

Вот и отгремел юбилей. Спасибо всем, кто был задействован в организации, силовым структурам за обеспечение безопасности. Спасибо всем уфимцам и гостям за яркие эмоции. Все прошло на высоком уровне. Отдельная благодарность за чистоту в городе после мероприятий — горожанам за культуру и коммунальным службам за оперативную работу. 

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

Видео: Ратмир Мавлиев, ТГ

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