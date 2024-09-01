Торжества по случаю юбилея Уфы посетили более 300 тысяч человек

Вот и отгремел юбилей. Спасибо всем, кто был задействован в организации, силовым структурам за обеспечение безопасности. Спасибо всем уфимцам и гостям за яркие эмоции. Все прошло на высоком уровне. Отдельная благодарность за чистоту в городе после мероприятий — горожанам за культуру и коммунальным службам за оперативную работу.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы