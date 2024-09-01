В Башкирии при медуниверситете заработает Центр тактической медицины

С начала этого учебного года в Башкирском государственном медицинском университете начнет работу Центр тактической медицины. Об этом в своих социальных сетях сообщил Руководитель Администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

Он отметил, что студентов медколледжа и вуза навыкам тактической медицины и оказанию первой помощи в условиях ЧС будут обучать медицинские работники, а также специалисты, которые имеют реальный боевой опыт.

В их числе – военнослужащие, побывавшие на передовой СВО, которые спасали жизни своих боевых товарищей и откликнулись помочь нынешним студентам.