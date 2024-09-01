В Башкирии на трассе автоледи сбила насмерть пешехода

По предварительным данным, за рулем автомобиля «Шкода Октавия» находилась 31-летняя девушка. Она не справилась с управлением и на большой скорости сбила 36-летнего мужчину, стоявшего посредине проезжей части. После этого машина слетела с дороги в кювет.