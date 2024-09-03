В ночном небе над Башкирией Меркурий появится над Луной

Жители Башкирии смогут наблюдать Меркурий над Луной. Об этом информируют специалисты уфимского планетария.
В начале сентября Меркурий особенно хорошо заметен: он «встает» за полтора часа до Солнца, примерно в 05:00 утра, и перед рассветом у горизонта в созвездии Льва он выглядит как яркая звезда. Наблюдать за этой планетой можно будет до середины текущего месяца.
А уже 1 октября, в 02:19 по местному времени, Меркурий вступит в верхнее соединение с Солнцем. Тогда его можно будет легко разглядеть по вечерам.
Фото: уфимский городской планетарий