В Башкирии с начала года от наркомании и алкоголизма скончалось более 180 человек

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии подвели итоги токсикологического мониторинга за период с января по июль текущего года.
Как сообщили в ведомстве, в регионе от злоупотребления спиртными напитками умер 91 человек, 51,4% из которых скончались от отравления спиртом сомнительного содержания. Наибольшее количество таких случаев зарегистрировано в Уфе – 21, Стерлитамаке – 6 и Туймазах – 4.
За указанный период от интоксикации наркотическими средствами и психодислептиками пострадали 167 человек, 94 из которых умерли. Чаще всего запрещенные вещества употребляют в Уфе – 101 случай, в Стерлитамаке – 21 случай.
Также в ведомстве отметили, что 121 житель Башкирии ушел из жизни добровольно, употребив лекарственные препараты.