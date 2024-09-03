В Башкирии с начала года от наркомании и алкоголизма скончалось более 180 человек

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии подвели итоги токсикологического мониторинга за период с января по июль текущего года.

Как сообщили в ведомстве, в регионе от злоупотребления спиртными напитками умер 91 человек, 51,4% из которых скончались от отравления спиртом сомнительного содержания. Наибольшее количество таких случаев зарегистрировано в Уфе – 21, Стерлитамаке – 6 и Туймазах – 4.

За указанный период от интоксикации наркотическими средствами и психодислептиками пострадали 167 человек, 94 из которых умерли. Чаще всего запрещенные вещества употребляют в Уфе – 101 случай, в Стерлитамаке – 21 случай.