Владимир Путин пригласил делегацию Монголии в Уфу на спортивный форум

Глава государства Владимир Путин пригласил делегацию Монголии посетить Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который состоится в Уфе. Как сообщает ИТАР ТАСС, с таким предложением он выступил в ходе переговоров с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом.
Напомним, Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в башкирской столице в октябре текущего года. В Москве 12 апреля в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт» состоялась церемония передачи штандарта форума от Пермского края, сообщала редакция bash.news.
Фото: Кремлин.ру