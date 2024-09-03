Владимир Путин пригласил делегацию Монголии в Уфу на спортивный форум

Глава государства Владимир Путин пригласил делегацию Монголии посетить Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который состоится в Уфе. Как сообщает ИТАР ТАСС, с таким предложением он выступил в ходе переговоров с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом.